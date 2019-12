Top model apucaranense é capa da Revista Uau; conheça a história da modelo

Para trazer o clima tropical e o verão desta temporada, a modelo apucaranense Naiara Porto estampa as capas da última edição da Revista Uau. Cheio de calor e leveza, o editorial traz produções atuais, com peças de tecidos leves, seguindo a cartela de cores neutras. Confira:

Produção de moda: Maiara Hara

Fotos: Maicos Sales

Vida de modelo

O sonho de se tornar modelo, é uma paixão que rodeia muitos jovens. Participar de eventos, desfilar, ser capa de revistas e viajar o mundo todo, pode ser um grande estímulo para este sonho.

A modelo Naiara Porto, 23 anos, comenta que nem sempre sonhou com a profissão. A oportunidade surgiu em 2011, durante uma convenção em Curitiba que reúne jovens para atuar como modelo no mundo todo. E foi exatamente assim, com apenas 11 anos que a jovem agarrou a oportunidade.

“Foi uma coisa que aconteceu, não lembro de sonhar com essa carreira. Eu queria mesmo ser engenheira, médica, astronauta, coisas que uma criança normalmente pensa com a idade que eu tinha, comenta.

Recentemente Naiara realizou trabalhos considerados super importantes no mundo da moda, como por exemplo capa da revista ‘Vogue Itália’ uma das mais importantes no mercado da moda.

Atualmente, a modelo mora na Espanha, e está realizando diversos trabalhos na China. E assim como os demais modelos, ela tem uma rotina cheia e imprevisível.

“A mesma parte ruim, em ter que ficar muito tempo distante da família, é algo que me encanta poder conhecer vários lugares e culturas diferentes.”

A modelo reconhece que ainda possui um longo caminho pela frente, mas sabe que com determinação, foco e muito trabalho é possível chegar ao topo. “Como tudo na vida, foi e continua sendo um passo de cada vez, não adianta ter pressa, as melhores coisas vêm com tempo e dedicação”, finaliza.

Texto, Maiara Hara

VEJA TAMBÉM: