Professora de Califórnia ganha ‘Prêmio Viva’ em São Paulo; confira

A professora Adriana Reis de Jesus, 40 anos, de Califórnia, desenvolveu este ano, o projeto “Empoderar, o papel da escola no enfrentamento à violência doméstica”. O objetivo é levar aos estudantes a compreenderem que a violência de gênero precisa ter fim.

Para isso, eles aprenderam de onde a agressividade machista vem, quão enormes são as suas raízes plantadas no Brasil colonial e como ela está terrivelmente encravada na sociedade contemporânea.

“Se a escola não consegue acabar com a ideia de que homens são sujeitos de direitos e mulheres, de deveres; se não desconstrói a crença de que há papéis de prestígio para eles e de obediência para elas, nunca nos afastaremos dessa realidade brutal”, explica a educadora.

E foi com esse projeto que Adriana, se tornou finalista na categoria ‘Revendedora Avon- Prêmio Viva 2019’.

As comemorações do prêmio tiveram início no último domingo (24). A ideia principal do evento é reunir uma corrente poderosa pela vida das mulheres de todo o Brasil.

A professora foi contemplada com a primeira colocação e fez questão de agradecer a todos que colaboraram para que o projeto galgasse um voo tão alto.

