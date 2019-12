Moda inclusiva; coleção traz peças com adaptações que facilitam a vida de quem tem deficiência física

Em 2019, a Barbie comemorou 60 anos de histórias e recebeu inúmeras homenagens pelo mundo. Neste fim de ano, as marcas Riachuelo e À La Garçonne entraram para o time. Em uma collab marcante, desenvolvida por Alexandre Herchcovitch, as labels preparam uma coleção inclusiva. Para anunciar a novidade, lançaram uma campanha com mulheres inspiradoras.

A coleção Barbie À La Garçonne também teve a participação da Mattel, criadora da boneca mais famosa do mundo. O objetivo principal foi reforçar o atual conceito da Barbie, “Você Pode Ser Tudo Que Quiser”.

Por isso, Alexandre Herchcovitch quis destacar a diversidade com looks inspirados na linha Barbie Fashionista. Outra meta foi retratar a representatividade e a independência femininas, demonstradas em mais de 200 profissões que a boneca já teve até hoje.

“Sendo uma coleção da Barbie, acho que o primeiro pensamento de todos, mas não foi o meu, é que seria tudo para meninas. Só que, hoje, a Barbie se apresenta de ‘N’ maneiras, de alturas diferentes, corpos diferentes, cores e cabelos diferentes. Existe Barbie de todo jeito e muita gente não sabe disso. O meu interesse era fazer uma roupa para todo mundo”, destacou o estilista em vídeo de divulgação.

Para se adequarem a diferentes tipos de estruturas corporais e tamanhos, as peças vão do PP ao 3G. Além disso, a coleção é inclusiva a pessoas com deficiência.

Itens foram adaptados para facilitar o uso. Botões magnéticos e elástico ou velcro para fechar as peças são algumas das modificações que fazem a diferença no dia a dia.

Parte do lucro com as vendas será revertida para a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD).

Via, Metropoles.

