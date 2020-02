Confira os looks sustentáveis dos famosos no Oscar 2020

O Oscar 2020 consagrou os grandes nomes do cinema neste último domingo (09). No tapete vermelho, as grandes tendências não foram os diamantes que as celebridades usavam, ou os trajes absurdamente caros. A cerimônia, ficou marcado pela sustentabilidade.

Para se ter uma ideia, a indústria da moda corresponde por cerca de 8% a 10% de todo o impacto climático, sendo o segundo setor da economia que mais consome água e produz cerca de 20% das águas residuais do mundo. Por tanto, para minimizar os impactos da moda, a solução seria repensar o ciclo completo de vida das roupas e evitar o desperdício.

Na premiação algumas celebridades como Jane Fonda, Saoirse Ronan, Joaquin Phoenix, e Léa Seydoux optaram por usar looks com alguns detalhes sustentáveis ou até mesmo fabricados com tecidos reaproveitados. Confira:

O peplum do vestido de Saoirse Ronan, assinado por Gucci, é reaproveitado a partir do tecido de um outro look usado por ela no BAFTA.

O vestido preto e branco Louis Vuitton da Léa Seydoux foi todo feito em seda orgânica + Tencel Luxe, que é um filamento ecológico desenvolvido recentemente e que promete dominar nos próximos anos a indústria de moda.

Jane Fonda também apareceria com um look consciente. A atriz e ativista, apostou no vestido Elie Saab, e também ousou o modelo em outra ocasião.

A estilista Stella McCartney, uma das pioneiras em moda sustentável, foi responsável pelo traje 100% sustentável do astro Joaquin Phoenix, no próprio evento em que foi premiado.